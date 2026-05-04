Piazza Affari: performance negativa per Hera
(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per l'azienda multiservizi, che presenta una flessione del 2,19% sui valori precedenti.
La tendenza ad una settimana di Hera è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE MIB. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per l'utility italiana, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 3,881 Euro. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 4,007. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 3,833.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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