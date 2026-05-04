Piazza Affari: performance negativa per Hera

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per l' azienda multiservizi , che presenta una flessione del 2,19% sui valori precedenti.



La tendenza ad una settimana di Hera è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE MIB . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per l' utility italiana , con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 3,881 Euro. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 4,007. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 3,833.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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