Piazza Affari: sell-off per Ferrari

(Teleborsa) - Ribasso scomposto per il cavallino rampante di Maranello , che esibisce una perdita secca del 6,10% sui valori precedenti.



Comparando l'andamento del titolo con il FTSE MIB , su base settimanale, si nota che Ferrari mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +5,09%, rispetto a +2,63% del principale indice della Borsa di Milano ).





Lo status tecnico di breve periodo di Ferrari mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 294,5 Euro. Rischio di eventuale correzione fino al target 286,8. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 302,3.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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