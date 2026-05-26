Sipario Movies, SITI sostiene offerta di acquisizione e piano equity promosso da Andrea Iervolino

(Teleborsa) - Andrea Iervolino ha sottoscritto un accordo con SITI — Sindacato Italiano per la Tutela dell'Investimento e del Risparmio, principale associazione italiana per la tutela degli azionisti di minoranza con oltre 32.000 associati — nell'ambito del piano di acquisizione degli asset di Sipario Movies . L'iniziativa prevede l'assegnazione gratuita di equity della NewCo agli azionisti di minoranza storici che abbiano mantenuto le azioni fino al 13 settembre 2024, data della cessazione del mandato di Iervolino nel CdA, in proporzione alle partecipazioni detenute a quella data.



SITI rappresenta attualmente circa 60 azionisti di minoranza di Sipario Movies, titolari complessivamente di circa 650.000 azioni.



Il rappresentante degli azionisti SITI Domenico Bacci ha definito l'iniziativa "un gesto concreto di responsabilità industriale e morale nei confronti di tutti quei piccoli investitori che negli anni hanno creduto nel progetto e che rischiavano di vedere completamente azzerato il valore del proprio investimento", sottolineando che si tratta di "una rara operazione di continuità industriale in cui il fondatore storico della società si rende disponibile non solo a garantire integralmente i creditori, ma anche a riconoscere gratuitamente una nuova partecipazione ai piccoli azionisti storici".



L'adesione all'iniziativa non comporta rinuncia ad alcun diritto risarcitorio nei confronti di soggetti ritenuti responsabili delle pregresse vicende societarie. Il 27 maggio il Tribunale di Cagliari è chiamato a decidere sull'eventuale apertura della liquidazione giudiziale della società.



(Foto: Benjamin Child on Unsplash)

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