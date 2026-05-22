Iervolino presenta offerta vincolante per il 100% degli asset di Sipario Movies

(Teleborsa) - Il produttore cinematografico Andrea Iervolino ha formalizzato il 14 maggio un'offerta vincolante per l'acquisizione del 100% degli asset di Sipario Movies , nell'ambito di una procedura di concordato preventivo in continuità aziendale. Il piano prevede la soddisfazione integrale di tutti i creditori, garanzie reali e finanziarie fino a 98 milioni di euro, apporti immediati di liquidità e il conferimento di due opere cinematografiche di proprietà del proponente con prospettive di sfruttamento internazionale.



L'operazione è supportata da partner industriali internazionali di primario standing e punta a preservare la continuità aziendale, il know-how produttivo e i circa 150 tra dipendenti e collaboratori coinvolti. Il 27 maggio il Giudice Alessandro Nastri deciderà sull'eventuale apertura della liquidazione giudiziale della società, attualmente amministrata dal Professor Paolo Bastia.



Iervolino ha dichiarato: "Questa operazione rappresenta per me una scelta industriale e imprenditoriale di lungo periodo, costruita con l'obiettivo di preservare valore, occupazione e credibilità nei confronti del sistema finanziario e produttivo italiano. Si tratta di un progetto concreto, sostenuto da garanzie reali, asset industriali e partner internazionali, finalizzato a riportare Sipario Movies a essere un operatore competitivo nel panorama cinematografico internazionale".



(Foto: Alex Litvin on Unsplash)

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