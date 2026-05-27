Akzo Nobel vola dopo il no all'offerta in contanti di Nippon Paint e Sherwin

(Teleborsa) - Volano le azioni Akzo Nobel alla Borsa di Amsterdam, registrando un incremento del NV hanno registrato un'impennata di oltre il 17%, dopo aver rigettato un'offerta non vincolante e in contanti da parte di Nippon Paint Holdings e The Sherwin-Williams Company. L'offerta si poneva in concorrenza con la fusione giù pianificata con Axalta Coating Systems.



Il prezzo indicativo dell'offerta pari a 73 euro per azione, offriva un premio di circa il 39% rispetto al prezzo di chiusura del titolo nella giornata di ieri a 52,52 euro.



Il Board di Akzo Nobel ha respinto la proposta, sottolineando che "non si qualificava, né era ragionevolmente prevedibile che si qualificasse, come una Proposta Superiore" secondo la definizione dell'accordo di fusione con Axalta.



In base ai termini della proposta, Nippon Paint avrebbe lanciato un'OPA totalitaria su Akzo Nobel, allo scopo di incorporare la divisione Vernici Decorative e Rivestimenti Industriali e cedere alla partner Sherwin-Williams le divisioni Rivestimenti Automotive e Speciali, Rivestimenti Marini e Protettivi e Vernici a Polvere di Axalta.







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