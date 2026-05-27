BCSM, nel 2025 risultato netto della gestione ordinaria tra i migliori di sempre a 11,06 milioni

(Teleborsa) - L’Assemblea dei Soci della Banca Centrale della Repubblica di San Marino (BCSM) ha approvato il Bilancio d’Esercizio 2025 e la Relazione consuntiva sull’attività svolta e sull’andamento del sistema finanziario nel 2025.



Il Bilancio d’Esercizio, approvato all’unanimità, segna un risultato netto della gestione ordinaria pari a 11,06 milioni di euro (il più elevato dal 2010) e, sommate le componenti straordinarie, un risultato netto d’esercizio pari a 11,17 milioni che il Consiglio Direttivo ha deliberato di accantonare al Fondo rischi finanziari generali, in modo da rafforzare la dotazione patrimoniale di BCSM.



La positiva evoluzione reddituale è principalmente riconducibile all’incremento del margine di interesse (+7,20 milioni rispetto al 2024) e al risultato positivo da operazioni finanziarie (1,46 milioni) che, al netto di ricavi da servizi pressoché stabili, hanno permesso di conseguire un margine di intermediazione pari a 23,76 milioni (+10,67 milioni rispetto al 2024).



Il Bilancio mostra, inoltre, una significativa distribuzione di interessi sul territorio sammarinese, a favore di controparti sistemiche, per complessivi 8,94 milioni (11,52 milioni nel 2024), di cui 4,31 milioni alla Pubblica Amministrazione (3,41 milioni nel 2024) e 4,63 milioni alle banche sammarinesi (8,11 milioni del 2024).



In merito allo stato patrimoniale, il totale attivo è pari a 857,66 milioni e la componente principale, rappresentata dal portafoglio titoli obbligazionari e altri strumenti finanziari di debito, è aumentata di 106,70 milioni rispetto al precedente anno, attestandosi a 811,58 milioni.



Catia Tomasetti, Presidente di BCSM, ha evidenziato: “Siamo particolarmente orgogliosi di annunciare che quest’anno Banca Centrale ha registrato uno dei migliori risultati di sempre, grazie a significativi interventi di riqualificazione del portafoglio titoli realizzato nell’ultimo triennio e investimenti rilevanti in applicativi dedicati alla gestione del rischio finanziario. Si tratta di un risultato straordinario, reso possibile dal prezioso lavoro di squadra svolto da tutto il personale e dagli esponenti di BCSM”.



L’Assemblea dei Soci ha, altresì, approvato la Relazione consuntiva sull’attività svolta dove si rappresentano l’andamento del sistema nel corso del 2025, e le attività condotte da BCSM a supporto dello stesso. La situazione del comparto bancario riflette i positivi risultati ottenuti, in linea con le linee strategiche perseguite dall’Autorità di vigilanza. Tra questi, in particolare, si segnala: l’aumento della raccolta totale per 509 milioni, rispetto allo stesso periodo del 2024, attestandosi a circa 7 miliardi; il conseguimento, per il quinto anno consecutivo, di un risultato d’esercizio di sistema positivo per complessivi 32 milioni, con utili registrati da parte di tutti gli istituti di credito (analogamente a quanto avvenuto anche nel 2022, 2023 e 2024); il rafforzamento dei mezzi patrimoniali delle banche per 15 milioni, attestatisi a 356 milioni.



Andrea Vivoli, Direttore Generale di BCSM, ha commentato: “Anche nel corso del 2025 è proseguito il percorso di consolidamento del sistema finanziario sammarinese. Gli indicatori economici e patrimoniali confermano il rafforzamento strutturale degli intermediari vigilati e l’efficacia delle linee strategiche di vigilanza delineate per il sistema finanziario nel 2019 e realizzate negli anni successivi. Gli ulteriori progressi registrati nei livelli di capitalizzazione, redditività e liquidità degli Istituti bancari ci consentono di guardare con maggiore fiducia alle sfide competitive che attendono il comparto nei prossimi anni”.





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