Boujnah (Euronext): non capisco come siamo arrivati a questo punto con CDP

(Teleborsa) - "In futuro spero che possiamo ricomporre questa controversia. Vogliamo davvero andare avanti e lasciarcela alle spalle
. Noi abbiamo grandissimo rispetto per i nostri azionisti, soprattutto per CDP che è una grande istituzione e un partner molto sofisticato". Lo ha detto Stéphane Boujnah, CEO
di Euronext
, rispondendo alle domande dei senatori in audizione presso la Commissione d'inchiesta sulle banche e assicurazioni
.
"Sono stati dei partner molto solidi e non ci sono stati dubbi su niente per quanto riguarda i processi operativi
- ha aggiunto - Ogni volta che c'è qualche problema, un ostacolo, loro ci danno delle linee guida e delle indicazioni, e quindi abbiamo superato tutte tutti gli ostacoli e le difficoltà. C'è stato solo un voto negativo che è arrivato poi a questo contenzioso legale, ovvero il processo di consultazione per la nomina dell'AD di Borsa Italiana".
"Credo che sia un inconveniente e spero che in futuro potremo riprendere le relazioni cordiali che ci sono state finora - ha detto Boujnah - C'è già stato uno scambio per lasciarci tutto questo alle spalle e spero che potremo farlo in un modo che sia anche vantaggioso da un punto di vista commerciale, perché comunque ci sono ben due sentenze che ci danno ragione. Non intendo fare il contrario di quello che hanno deciso i giudici, perchè il mio mandato è quello di difendere gli azionisti
, di tutelare la l'azienda".
"Ci sono stati due giudici che si sono espressi e sta a me qualificare questa questione come grande o piccola, ma a prescindere da questo, si tratta di una clausola in un contratto che riguarda le consultazioni su come arrivare ad un accordo comune sulla nomina dell'AD di una singola azienda di Euronext - ha continuato il manager - Questi sono i fatti e onestamente, ad oggi, non capisco come siamo arrivati a questo punto
, cioè rivolgersi ai tribunali di ben due paesi diversi per qualcosa che è semplicemente un malinteso sull'importanza delle nomine".
Boujnah ha raccontato che i primi colloqui per trovare il primo AD di Borsa Italiana sotto il controllo di Euronext è durato 11 mesi, con la prima persona scelta che chiese una remunerazione completamente sproporzionata rispetto ad altri manager e quindi poi è stato proposto e scelto Fabrizio Testa. "Secondo CDP la consultazione per la nomina di AD di Borsa Italiana deve valere ogni tre anni, ma secondo noi non non va negli interessi della società - ha detto - Questo processo è troppo pesante e questa procedura ha senso quando c'è una vacancy
, ovvero quando per esempio licenziamo qualcuno o qualcuno dà le dimissioni. Ma in assenza di una posizione di vacancy non ha senso.
"Quindi una volta che è stato nominato Testa, ad esempio, rinnoviamo semplicemente la sua nomina se svolge bene il suo lavoro - ha aggiunto - Secondo il mio punto di vista, c'è uno stato di confusione da parte di CDP riguardo alle altre nomine che sono fatte qua, dove hanno un'influenza molto maggiore in altre aziende dove hanno una quota del 30% addirittura; magari a livello nazionale hanno il potere per influenzare le nomine, ma qui sono proprietari dell'8%
e vogliono nominare un rappresentante dell'azienda".
In diversi passaggi il CEO di Euronext si è lamentato di tutto il rumore di fondo che c'è in Italia sulle operazioni di Euronext. "Vedo che l'Italia è l'unico paese dove c'è stato uno sciopero in Borsa Italiana, l'Italia è l'unico paese dove c'è tutto questo rumore di fondo, nella stampa è l'unico paese dove mi dicono "lei è francese" - ha detto - Ma non c'è nessuna influenza o interferenza francese.
Io sono l'unico francese, ma vedo tutto questo complottismo, tirano in ballo Macron, ma figuratevi se Macron si interessa a queste questioni".