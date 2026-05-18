Piazza Affari: in perdita Brembo

(Teleborsa) - Ribasso scomposto per l' azienda italiana produttrice di impianti frenanti per veicoli , che esibisce una perdita secca del 4,51% sui valori precedenti.



La tendenza ad una settimana di Brembo è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 10,52 Euro, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 10,27. L'equilibrata forza rialzista del re dei sistemi frenanti è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 10,77.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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