Piazza Affari: in perdita Brembo
(Teleborsa) - Ribasso scomposto per l'azienda italiana produttrice di impianti frenanti per veicoli, che esibisce una perdita secca del 4,51% sui valori precedenti.
La tendenza ad una settimana di Brembo è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 10,52 Euro, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 10,27. L'equilibrata forza rialzista del re dei sistemi frenanti è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 10,77.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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