TIM prosegue il buyback, acquistate oltre 1,5 milioni di azioni nella settimana

(Teleborsa) - TIM ha comunicato di aver acquistato tra il 13 e il 17 luglio 2026, nell'ambito della prima tranche del programma di buyback avviato il 27 maggio 2026, complessivamente 1.529.562 azioni proprie a un prezzo medio ponderato di 7,9176 euro per azione, per un controvalore pari a 12.110.389,68 euro.



Dall'avvio della prima tranche, TIM ha acquistato complessivamente 10.652.174 azioni, pari a circa lo 0,50% del capitale sociale, per un corrispettivo complessivo di 83,20 milioni di euro.



Al 17 luglio 2026, tenendo conto delle azioni proprie già detenute, la società ha in portafoglio 14.670.875 azioni proprie, corrispondenti a circa lo 0,69% del capitale sociale.



Sul listino milanese oggi, composto ribasso per la compagnia telefonica , in flessione del 2,36% sui valori precedenti.









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