TIM, buyback per oltre 12,4 milioni di euro

(Teleborsa) - TIM ha comunicato di aver acquistato tra il 6 e il 10 luglio 2026, nell'ambito della prima tranche del programma di buyback avviato il 27 maggio 2026, complessivamente 1.552.648 azioni proprie a un prezzo medio ponderato di 8,0361 euro per azione, per un controvalore pari a 12.477.189,29 euro.



Dall'avvio della prima tranche, TIM ha acquistato complessivamente 9.122.6121 azioni, pari a circa lo 0,43% del capitale sociale, per un corrispettivo complessivo di 71,09 milioni di euro.



Al 10 luglio 2026, tenendo conto delle azioni proprie già detenute, la società ha in portafoglio 13.141.313 azioni proprie, corrispondenti a circa lo 0,62% del capitale sociale.



Sul listino milanese oggi, controllato progresso per la compagnia telefonica , che chiude in salita dello 0,40%.







Condividi

```