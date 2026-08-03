TIM presenta il Piano di transizione climatica: oltre 500 milioni previsti nel Piano

Obiettivi ESG costruiti su interventi già pianificati, tecnologie disponibili e risorse finanziarie già identificate

(Teleborsa) - TIM presenta il suo Piano di transizione climatica, finalizzato a ridurre l'impatto ambientale mentre porta avanti il percorso di crescita del digitale, attraverso l'aumento di connettività, cloud e applicazioni basate sull’intelligenza artificiale.



Il Piano definisce un percorso di riduzione progressiva delle emissioni al 2030, 2040 e 2050, intervenendo su tutte le principali fonti di emissione del Gruppo, inclusa la filiera, da cui proviene oltre il 90% dell'impronta carbonica complessiva di TIM. Gli obiettivi ESG sono stati costruiti a partire da interventi già pianificati, risorse economiche identificate e tecnologie disponibili per il Gruppo in Italia e Brasile.



Per realizzare il PIano, TIM prevede un impegno finanziario di 540 milioni di euro, già incluso nella roadmap industriale del Gruppo. Le principali direttrici di intervento riguardano l'efficientamento delle infrastrutture, l'adozione di tecnologie a minore impatto ambientale, il mantenimento dell’approvvigionamento di energia da fonti rinnovabili ed un percorso di allineamento agli obiettivi ESG di TIM con la filiera.



Tra gli interventi già previsti anche l'accelerazione della migrazione verso il 5G, che consente di contenere i consumi energetici per unità di traffico trasportato, e l'ammodernamento dei data center con sistemi di raffreddamento e gestione dell'energia più efficienti.



"Cloud e intelligenza artificiale stanno facendo crescere la domanda di connettività e capacità di calcolo a una velocità mai vista. Non possiamo ignorarlo. Con il nostro Piano di Transizione Climatica abbiamo tracciato la strada per ridurre le nostre emissioni, accompagnando la crescita del digitale. Renderemo più efficienti processi e infrastrutture per consumare meno e adotteremo tecnologie a minore impatto ambientale. Più il sistema saprà creare le condizioni economiche per sostenere questa sfida, più ambiziosi saranno i risultati che potremo raggiungere", ha dichiarato Pietro Labriola, Amministratore Delegato di TIM.



Il Piano sarà oggetto di un monitoraggio periodico e potrà essere aggiornato per riflettere l’evoluzione del contesto tecnologico, industriale e regolatorio. In attesa del nuovo Piano, restano confermati i target ESG relativi alla gender equality e alle advanced digital solutions.

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