Poste Italiane, al via l'OPAS su TIM. Il CdA della telco ritiene congruo il corrispettivo

I dettagli

(Teleborsa) - Parte oggi l'offerta pubblica di acquisto e scambio (OPAS) volontaria totalitaria promossa da Poste Italiane sulle azioni ordinarie TIM , dopo che nel weekend è stato pubblicato il documento di offerta da parte di Poste e il CdA di TIM ha approvato il comunicato dell'emittente.



Scendendo nei dettagli, il periodo di adesione all'offerta avrà inizio oggi 20 luglio 2026 e si concluderà l'11 settembre 2026, estremi inclusi e salvo proroghe, avendo pertanto una durata complessiva di 40 giorni di borsa aperta. Il quinto giorno di borsa aperta successivo alla chiusura, il 18 settembre 2026, l'offerente corrisponderà il corrispettivo a ciascun azionista di TIM che abbia validamente aderito.



Nel caso ricorrano i presupposti, il periodo di adesione potrà essere riaperto per ulteriori 5 giorni di borsa aperta e, precisamente, salvo eventuali proroghe del periodo di adesione da parte di Consob, per le sedute del 21, 22, 23, 24 e 25 settembre 2026. Il quinto giorno di borsa aperta successivo alla chiusura della riapertura dei termini, ossia il 2 ottobre 2026, l'offerente corrisponderà il corrispettivo a ciascun azionista di TIM che abbia validamente aderito.



L'offerta è promossa su massime 1.706.361.829 azioni ordinarie TIM, rappresentative del 79,896% del capitale sociale. Tale numero è determinato assumendo come riferimento la totalità delle 2.135.725.819 azioni ordinarie TIM, incluse le 13.141.313 azioni proprie, rappresentative di circa lo 0,62% del capitale, e dedotte le 429.363.990 azioni TIM già detenute da Poste Italiane.



Per ciascuna azione TIM portata in adesione all'offerta, Poste Italiane riconoscerà un corrispettivo complessivo costituito da: una componente in denaro, pari a 1,67 euro; e una componente in azioni, rappresentata da 0,218 azioni ordinarie Poste Italiane di nuova emissione.



Il consiglio di amministrazione di TIM ha approvato all'unanimità il comunicato dell'emittente, valutando positivamente il razionale e le prospettive industriali dell'operazione e la coerenza con il percorso intrapreso da TIM. Ai fini delle proprie valutazioni, il CdA ha preso atto del documento di offerta e tenuto conto delle fairness opinion rilasciate da Evercore e Goldman Sachs in qualità di advisor finanziari. Il CdA ha ritenuto congruo il corrispettivo dal punto di vista finanziario.



TIM ha anche comunicato che il piano industriale non sarà aggiornato in attesa del completamento dell'offerta e degli scenari che andranno a delinearsi ad esito della stessa e che pertanto il prossimo 29 luglio saranno comunicati, e poi presentati al mercato nella conference call del 30 luglio, esclusivamente i risultati finanziari consolidati relativi al secondo trimestre e primo semestre 2026.

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