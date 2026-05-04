Digitouch, assemblea approva bilancio e dividendo di 0,033 euro

(Teleborsa) - L'assemblea degli azionisti di Digitouch , riunitasi in data odierna, ha approvato tutti gli argomenti all’ordine del giorno, vale a dire

il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025, la relazione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione e la presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2025, i cui risultati sono stati comunicati il 31 marzo 2026.



L’Assemblea degli azionisti ha deliberato di destinare l’utile di esercizio di 1.861.033 euro a riserva di rivalutazione partecipazioni e di distribuire un dividendo pari a 0,033 euro per ciascuna azione ordinaria per complessivi 458.591 euro, attingendo dalla riserva straordinaria. Lo stacco della cedola è previsto il 22 giugno, record date 23 giugno e pagamento 24 giugno.



L’Assemblea ha poi deliberato di rinnovare l'autorizzazione all'acquisto e di disposizione di azioni proprie, previa revoca della precedente autorizzazione deliberata dall’Assemblea ordinaria degli Azionisti del 5 maggio 2025.



Infine, è stato confermato il rinnovo dell'incarico di revisore a BDO Italia per gli esercizi 2026-2028.

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