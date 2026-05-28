Analisi Tecnica: CHF/USD del 27/05/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 27 maggio
Sostanziale invarianza per il Franco rosso crociato contro USD, che archivia la seduta con un +0,13%.
Allo stato attuale lo scenario di breve del Franco svizzero contro Dollaro USA rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 0,788. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 0,7843. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 0,7917.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)