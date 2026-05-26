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Analisi Tecnica: CHF/USD del 25/05/2026

Finanza
Analisi Tecnica: CHF/USD del 25/05/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 25 maggio

Contenuto ribasso per il Franco rosso crociato contro USD, che archivia la sessione in flessione dello 0,23%.

Il quadro tecnico del Franco svizzero contro Dollaro USA segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 0,7819, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 0,7855. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 0,7807.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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