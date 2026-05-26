Analisi Tecnica: CHF/USD del 25/05/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 25 maggio
Contenuto ribasso per il Franco rosso crociato contro USD, che archivia la sessione in flessione dello 0,23%.
Il quadro tecnico del Franco svizzero contro Dollaro USA segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 0,7819, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 0,7855. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 0,7807.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)