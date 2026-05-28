Analisi Tecnica: Future FTSE MIB del 27/05/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 27 maggio

Sottotono il derivato italiano, che chiude la seduta con un calo dello 0,82%.

Per il medio periodo, le implicazioni tecniche assunte del Future sul FTSE MIB restano ancora lette in chiave positiva. Gli indicatori di breve periodo evidenziano una frenata della fase di spinta in contrasto con l'andamento dei prezzi per cui, a questo punto, non dovrebbero stupire dei decisi rallentamenti della fase rivalutativa in avvicinamento a 50.165. Il supporto più immediato è stimato a 49.135. Le attese sono per una fase di assestamento tesa a smaltire gli eccessi di medio periodo e garantire un adeguato ricambio delle correnti operative con target a 48.680, da raggiungere in tempi ragionevolmente brevi.

Le indicazioni non costituiscono invito al trading.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)