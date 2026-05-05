Wall Street prosegue ben intonata con raffreddamento tensioni in Iran

(Teleborsa) - Wall Street prosegue le contrattazioni in rialzo, sostenuta da risultati trimestrali migliori delle attese e da un ridimensionamento del prezzo del petrolio, in scia al raffreddamento delle tensioni in Medioriente.



Il greggio ha infatti corretto poco sotto i 110 dollari, anche se lo Stretto di Hormuz resta irrimediabilmente chiuso, mentre il mercato accoglie con favore le dichiarazioni delle autorità iraniane, che parlano di un progresso nei negoziati.



Molto bene i conti di Palantir Technoligie , superiori alle attese, la crescita a doppia cifra dei ricavi annunciata da Shopify e gli utili oltre attese di Pfizer .



Sul fronte negativo da segnalare il calo di FedEx e United Parcel Service , che crollano in scia al lancio di un nuovo servizio di consegna in concorrenza annunciato dalla big dell'eCommerce Amazon .



Sul fronte macro, la bilancia commerciale statunitense ha evidenziato un deficit inferiore al previsto, mentre il mercato immobiliare segnala un rallentamento con un calo dei permessi edilizi superiore alle attese. Dati in chiaroscuro anche quelli dell'ISM non manifatturiero e le aperture di nuove posizioni di lavoro da parte dlele aziende (rapporto JOLTS).



A New York, il Dow Jones continua la giornata con un aumento dello 0,73%, a 49.299 punti; sulla stessa linea, l' S&P-500 guadagna lo 0,95% rispetto alla seduta precedente, scambiando a 7.269 punti. Sale il Nasdaq 100 (+1,48%); come pure, positivo l' S&P 100 (+0,99%).



Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i settori materiali (+1,87%), informatica (+1,84%) e beni industriali (+0,88%).



Al top tra i giganti di Wall Street, Caterpillar (+2,88%), Apple (+2,38%), Cisco Systems (+1,82%) e Goldman Sachs (+1,62%).



Le peggiori performance, invece, si registrano su United Health , che ottiene -2,06%.



Seduta negativa per Visa , che mostra una perdita dell'1,64%.



Contrazione moderata per American Express , che soffre un calo dell'1,17%.



Sottotono Microsoft che mostra una limatura dello 0,74%.



Tra i protagonisti del Nasdaq 100, Intel (+14,17%), Micron Technology (+10,99%), Qualcomm (+9,02%) e Lam Research (+6,95%).



Le più forti vendite, invece, si manifestano su Shopify , che prosegue le contrattazioni a -15,92%.



Pessima performance per Paypal , che registra un ribasso del 9,49%.



Sessione nera per Palantir Technologies , che lascia sul tappeto una perdita del 6,57%.



In perdita Axon Enterprise , che scende del 4,31%.ed. 583K unità).

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