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Francia, prezzi alla produzione aprile -2% su mese e +2% su anno

Economia, Macroeconomia
Francia, prezzi alla produzione aprile -2% su mese e +2% su anno
(Teleborsa) - Frenano i prezzi alla produzione in Francia nel mese di aprile 2026. Secondo l'Ufficio Nazionale di Statistica francese (INSEE), i prezzi alle fabbriche hanno registrato una diminuzione del 2% su base mensile rispetto al +2,2% del mese precedente.

Su anno i prezzi hanno segnato una salita del 2%, superiore al +0,2% segnalato il mese precedente.

I prezzi dei prodotti destinati al mercato interno hanno registrato un calo mensile del 2,1% dopo il +1,9% precedente, mentre quelli relativi al mercato estero sono calati dell'1,8% dal +3,3% segnato a marazo.

(Foto: Clayton Cardinalli su Unsplash)
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