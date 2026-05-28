Francia, prezzi alla produzione aprile -2% su mese e +2% su anno

(Teleborsa) - Frenano i prezzi alla produzione in Francia nel mese di aprile 2026. Secondo l'Ufficio Nazionale di Statistica francese (INSEE), i prezzi alle fabbriche hanno registrato una diminuzione del 2% su base mensile rispetto al +2,2% del mese precedente.



Su anno i prezzi hanno segnato una salita del 2%, superiore al +0,2% segnalato il mese precedente.



I prezzi dei prodotti destinati al mercato interno hanno registrato un calo mensile del 2,1% dopo il +1,9% precedente, mentre quelli relativi al mercato estero sono calati dell'1,8% dal +3,3% segnato a marazo.



(Foto: Clayton Cardinalli su Unsplash)

Condividi

```