Investitori europei riducono esposizione azionaria e aumentano strategie multi-asset

I numeri del report di Janus Henderson.

(Teleborsa) - Gli investitori europei stanno ridefinendo la costruzione dei portafogli in risposta all'incertezza macroeconomica e geopolitica, spostando risorse dalle azioni verso strategie multi-asset e investimenti alternativi. È quanto emerge dall'ultimo report Portfolio Portrait del team Portfolio Construction and Strategy di Janus Henderson, basato sull'analisi di 111 portafogli modello europei nel semestre settembre 2025-febbraio 2026.



Nel portafoglio medio moderato, l'esposizione azionaria è scesa dal 53% circa al 46,8%, mentre l'allocazione alle strategie multi-asset è salita dal 14,6% al 19,3% per gestire la volatilità complessiva. Gli alternativi sono cresciuti leggermente all'1,8%, finanziati principalmente a spese delle azioni. Il reddito fisso è rimasto stabile intorno al 32%.



Sul fronte azionario, gli investitori hanno ridotto l'esposizione agli USA dal 50% al 43%, aumentando quella verso mercati emergenti e resto dei mercati sviluppati globali fino a circa il 28%. A livello settoriale, il tecnologico resta l'allocazione più consistente ma è il più sottopesato rispetto ai benchmark (-5,17%), insieme a energia (-2,27%) e servizi di comunicazione (-1,68%). Le posizioni più sovrappesate riguardano industriale (+5,72%), materiali di base (+3,09%) e healthcare (+2,95%).



Nel reddito fisso, la duration media è scesa da 3,38 a 2,32 anni mentre il rendimento a scadenza è salito dal 3,55% al 4,00%, riflettendo l'adattamento a un contesto di tassi più elevati più a lungo. All'interno del comparto, i titoli di Stato sono calati al 17,3% (da 31,8%), le obbligazioni corporate al 38,7% (da 43,0%), mentre la liquidità e il mercato monetario sono saliti al 31,5%. L'esposizione ai titoli cartolarizzati si è ridotta al 2,6%, ben al di sotto del benchmark del 24%.



Il report sottolinea come il contesto attuale stia spingendo gli investitori verso "approcci più mirati nella costruzione del portafoglio", con una crescente intenzionalità nella diversificazione geografica e nella gestione del rischio di tasso.



Commentando i risultati, Matthew Bullock, Head of Portfolio Construction and Strategy, EMEA & APAC di Janus Henderson, ha dichiarato: "Con l’ampliarsi della leadership di mercato, i portafogli vengono gestiti con maggiore selettività nell’azionario e con un approccio più consapevole al rischio nel reddito fisso. Stiamo assistendo a una riduzione dell’esposizione azionaria da parte degli investitori europei, a una maggiore diversificazione a livello globale e a un ricorso sempre più frequente a strategie di allocazione per aiutare a gestire la volatilità e a navigare nell’incertezza del mercato".

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