Londra: performance negativa per BT Group

(Teleborsa) - Rosso per il gruppo britannico leader nelle telecomunicazioni , che sta segnando un calo del 2,81%.



L'andamento di BT Group nella settimana, rispetto al FTSE 100 , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





Lo status tecnico di BT Group mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 2,082 sterline, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 2,154. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 2,054.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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