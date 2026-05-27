Giglio.com avvia ABB per AuCap da 606 mila euro a sconto del 12%

(Teleborsa) - Il CdA di Giglio.com , marketplace online che connette boutique multibrand e brand ai consumatori del lusso tramite piattaforma proprietaria, ha deliberato di dare integrale esecuzione alla delega conferita dall'assemblea del 25 maggio, aumentando il capitale sociale, a pagamento ed in via scindibile, per un importo massimo di 605.860,50 euro, mediante emissione di massime 1.236.450 azioni.



Le azioni di nuova emissione verranno offerte in sottoscrizione nell'ambito di un collocamento privato da realizzarsi attraverso una procedura di accelerated bookbuilding (ABB) e saranno emesse con esclusione del diritto di opzione. EnVent Italia SIM opererà quale global coordinator e arranger.



"L'aumento di capitale permette di supportare il processo di crescita della società, mediante l'apporto di nuovi mezzi finanziari con rapidità e con la massima flessibilità - si legge in una nota - L'esclusione del diritto di opzione consente, inoltre, l'ingresso di investitori che attestano la fiducia del mercato finanziario nel percorso di crescita che la società intende perseguire".



Il CdA ha stabilito di fissare il prezzo di sottoscrizione delle nuove azioni che saranno collocate nel contesto dell'aumento di capitale in misura pari a 0,49 euro, corrispondente ad uno sconto del 10,70% rispetto alla media ponderata dei prezzi di chiusura registrati nel corso degli ultimi 3 mesi precedenti il 26 maggio (-12,5% rispetto alla chiusura odierna).



In caso di integrale sottoscrizione, la percentuale massima di diluizione per gli azionisti sarebbe pari a circa il 9,09%.

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