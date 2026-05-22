Amplifon, Kepler conferma Hold: private placement "positivo", chiarisce "struttura di finanziamento" acquisizione GN

(Teleborsa) - Kepler Cheuvreux
ha confermato la raccomandazione 'Hold'
sul titolo Amplifon
e il target price di 10,90 euro
, calore che implica un upside potenziale del 2,8% sul prezzo di chiusura della seduta precedente.
Gli analisti ricordano che ieri la società ha lanciato
un aumento di capitale
fino a 45,3 milioni di nuove azioni (circa il 20% del capitale sociale pre-emissione) tramite un collocamento privato
a investitori qualificati, mediante procedura di accelerated bookbuilding
,
con i proventi interamente destinati al finanziamento la della componente monetaria dell'acquisizione del ramo d'azienda di GN
nel settore degli apparecchi acustici
. Amplifon ha dichiarato di non prevedere ulteriori aumenti di capitale legati all'operazione, ad eccezione dell'emissione, già annunciata, di 56 milioni di azioni a favore di GN al momento del closing, che saranno soggette a un periodo di blocco fino a 15 mesi.
In base alla domanda registrata durante l'ABB
, di molte volte superiore l’offerta, il prezzo di emissione
è stato fissato a 10,00 euro per azione
. Il collocamento sarà regolato il 26 maggio 2026
, con la consegna dei titoli e il pagamento del corrispettivo.
A seguito del completamento del collocamento: Amplifon emetterà
45.300.000 azioni ordinarie per un importo complessivo lordo di 453 milioni di euro, di cui 0,9 milioni di valore nominale e 452,1 milioni di sovrapprezzo azioni; il capitale sociale complessivo
ammonterà a 5.433.772,40 euro, suddiviso in 271,7 milioni di azioni ordinarie con un valore nominale di 0,02 euro ciascuna; le nuove azioni sono state inoltre assegnate ad Ampliter
e Tamburi Investment Partners
, che si sono impegnate a sottoscriverle rispettivamente per 100 milioni di euro e 30 milioni di euro.
Al completamento del collocamento, Ampliter
rimarrà l'azionista di controllo
della Società con una partecipazione pari a circa il 38,69%
del capitale sociale e il 70,09% dei diritti di voto. Sia Ampliter che Tamburi saranno soggette a un periodo di lock-up di 180 giorni.
"Riteniamo che il chiarimento
della struttura di finanziamento per l'acquisizione di GN sia un elemento positivo
per la narrativa azionaria, soprattutto considerando che la componente azionaria di 453 milioni di euro è inferiore ai 750 milioni di euro inizialmente indicati e che il prezzo di emissione è superiore
al prezzo delle azioni al momento dell'annuncio dell'acquisizione", hanno osservato gli analisti di Kepler.