Altea Green Power, Intesa Sanpaolo lima il target price: la transizione pesa sui risultati

(Teleborsa) - Intesa Sanpaolo
ha tagliato a 10,2 euro per azione (dal precedente 10,5 euro) il target price su Altea Green Power
, azienda quotata su Euronext STAR Milan e attiva nello sviluppo e realizzazione di impianti per la produzione di energia rinnovabili, confermando la raccomandazione "Buy" visto l'upside potenziale del 53%.
Gli analisti scrivono che i risultati del primo trimestre 2026
sono stati significativamente influenzati dal cambiamento strategico verso la creazione di valore
, con un calo del fatturato del 76% su base annua e un EBITDA in pareggio (margine dell'1,6%). L'utile netto è diventato negativo e la posizione finanziaria netta si è deteriorata a causa dell'assorbimento del capitale circolante. Allo stesso tempo, l'espansione del portafoglio
di sistemi di accumulo di energia a batteria (oltre 500 MW autorizzati) conferma un solido potenziale di crescita a medio termine
, mentre la prima acquisizione di un produttore indipendente di energia (IPP) rappresenta un primo passo fondamentale nella transizione dell'azienda verso un modello IPP, a supporto della graduale crescita dei ricavi ricorrenti.
Intesa precisa inoltre che non sono state fornite previsioni per l'esercizio 2026, mentre gli obiettivi per il 2028 sono stati confermati
, supportati da una pipeline consistente e da autorizzazioni in corso. I risultati a breve termine riflettono il cambiamento strategico verso una maggiore creazione di valore, con una migliore visibilità derivante dalla crescita del BESS e dall'esposizione iniziale al modello IPP.
Il raggiungimento delle stime per l'esercizio 2026, aggiungono gli esperti, dipenderà dalle tempistiche di monetizzazione della pipeline
; gli analisti non hanno apportato modifiche alle stime, sebbene un'accelerazione nell'esecuzione del modello IPP potrebbe incidere sulla posizione finanziaria netta. Nel tempo, la strategia supporta un profilo di crescita più visibile e generativo di cassa, con un potenziale rialzo del rating.(Foto: Zbynek Burival on Unsplash )