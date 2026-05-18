LU-VE, Intesa alza target price con ingresso in un "nuovo campionato"

(Teleborsa) - Intesa Sanpaolo ha aumentato a 70 euro per azione (dai precedenti 45 euro) il target price su LU-VE , società quotata su Euronext Milan e attiva nel settore degli scambiatori di calore ad aria, confermando la raccomandazione "Buy" sul titolo.



Gli analisti scrivono che gli ottimi risultati del primo trimestre 2026, ma soprattutto l'ingente ordine nel settore dei data center, rappresentano un endorsement per LU-VE per entrare in una "nuova lega" di grandi data center e progetti di generazione di energia, con investimenti significativi e contratti di notevole entità.



A seguito dei risultati del primo trimestre 2026 e dell'ingente ordine, Intesa ha rivisto al rialzo le previsioni di fatturato del 2,5% per l'esercizio 2026 e del 9,12% per l'esercizio 2027. Con un margine EBITDA stabile, l'utile per azione (EPS) migliorerà del 4% nell'esercizio 2026 e del 14,1% nell'esercizio 2027. Il broker ha inoltre introdotto le stime per l'esercizio 2028, con una crescita del fatturato dell'11% e un margine EBITDA del 15%.

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