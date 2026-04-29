Snam, via libera dell’Assemblea al bilancio 2025 e dividendo da 0,3021 euro per azione

(Teleborsa) - Si è riunita oggi a Milano, sotto la presidenza di Alessandro Zehentner, l’Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Snam , che ha approvato il bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2025 illustrato dall’Amministratore Delegato e Direttore Generale Agostino Scornajenchi, che chiude con un utile di 926.614.085,59 euro.



L’Assemblea ha approvato di distribuire agli azionisti un dividendo di 0,1813 euro per ciascuna azione che risulterà in circolazione alla data di stacco della cedola n. 45 (i.e. il 22 giugno 2026), escluse le azioni proprie in portafoglio a quella data, a saldo dell’acconto sul dividendo di 0,1208 euro per azione precedentemente deliberato dal Consiglio di Amministrazione del 5 novembre 2025, utilizzando la riserva “Utili relativi a esercizi precedenti”, disponibili e distribuibili, fino a concorrenza dell’importo complessivo del dividendo. Il dividendo riferito all’intero anno è quindi pari a 0,3021 euro per azione. Il saldo del dividendo sarà messo in pagamento a partire dal 24 giugno 2026, con record date il 23 giugno 2026.



L’Assemblea ha approvato di: (i) revocare per la parte rimasta ineseguita l’autorizzazione all’acquisto di azioni proprie del 14 maggio 2025; (ii) autorizzare l’acquisto di azioni proprie, da effettuarsi in una o più occasioni tramite uno o più primari intermediari incaricati dalla Società, per la durata massima di 18 mesi dalla data odierna, sino ad un limite massimo di n. 110.000.000 di azioni ordinarie Snam, pari a circa il 3,273% del capitale sociale sottoscritto e liberato avuto riguardo anche alle azioni proprie già possedute dalla Società e per un esborso massimo pari a 500 milioni di euro, ai termini, modalità e condizioni (incluso il prezzo) previsti nella relativa delibera; (iii) autorizzare il compimento di atti di disposizione su tutte o parte delle azioni proprie acquistate in base alla medesima delibera o già detenute dalla Società, in una o più volte, senza limiti di tempo e anche prima di aver esaurito gli acquisti; e (iv) conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso all’Amministratore Delegato, con facoltà di subdelega, ogni potere occorrente per dare esecuzione alle deliberazioni e per provvedere all’informativa al mercato.



Le motivazioni per le quali è stata richiesta l’autorizzazione, si legge in una nota, includono, tra le altre, l’esecuzione di Piani di incentivazione azionaria della Società, in essere ed eventuali futuri.



L’Assemblea ha approvato il Piano di coinvestimento 2027-2029 collegato al piano di incentivazione di breve termine (MBO) 2026, nei termini e secondo le condizioni descritte nel Documento Informativo predisposto dalla Società ai sensi dell’art. 84-bis del Regolamento adottato dalla Consob con Delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 (il “Regolamento Emittenti”) e messo a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dalla legge, conferendo al Consiglio di Amministrazione, e per esso all’Amministratore Delegato, con espressa facoltà di sub-delega, ogni potere necessario per dare completa e integrale attuazione a tale Piano.



L’Assemblea ha approvato il Piano di incentivazione azionaria di lungo termine 2026-2028, nei termini e secondo le condizioni descritte nel Documento Informativo predisposto dalla Società ai sensi dell’art. 84-bis del Regolamento Emittenti e messo a disposizione del pubblico, nei termini e con le modalità previste dalla legge, conferendo al Consiglio di Amministrazione, e per esso all’Amministratore Delegato, con espressa facoltà di sub-delega, ogni potere necessario per dare completa e integrale attuazione a tale Piano.



L’Assemblea ha: approvato, con deliberazione vincolante, la prima sezione della “Relazione sulla politica in materia di remunerazione 2026 e sui compensi corrisposti 2025” di Snam, che illustra la politica della Società in materia di remunerazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione, dell’Amministratore Delegato e Direttore Generale, dei Dirigenti con responsabilità strategiche e dei componenti del Collegio Sindacale con riferimento all’esercizio 2026, nonché le procedure utilizzate per l’adozione e l’attuazione della politica; espresso, con deliberazione non vincolante, voto favorevole sulla seconda sezione della “Relazione sulla politica in materia di remunerazione 2026 e sui compensi corrisposti 2025” di Snam, che indica i compensi corrisposti ai componenti del Consiglio di Amministrazione, all’Amministratore Delegato e Direttore Generale, ai Dirigenti con responsabilità strategiche (per questi ultimi in forma aggregata) e ai componenti del Collegio Sindacale, nell’esercizio 2025 o a esso relativi.

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