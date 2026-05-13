Fiera Milano, al via domani buyback da 3 milioni di euro

(Teleborsa) - Fiera Milano ha annunciato l'avvio, dal 14 maggio 2026, di un nuovo programma di acquisto di azioni proprie dopo l'autorizzazione ricevuta dall'assemblea degli azionisti del 22 aprile 2026 e l'approvazione del consiglio di amministrazione in data odierna.



Il piano è finalizzato a rafforzare il portafoglio di azioni da destinare ai programmi di incentivazione azionaria per amministratori e dipendenti, con particolare riferimento al Piano di Performance Share 2026-2028 e al Piano di Azionariato Diffuso 2024-2027 "PAD Futuro".



Il programma prevede l'acquisto di un massimo di 340.000 azioni ordinarie, con un esborso complessivo massimo pari a a 3.027.825 euro. Le operazioni saranno eseguite su Borsa Italiana tramite Equita SIM, incaricata di operare in piena autonomia per garantire la parità di trattamento degli azionisti.



La durata del programma sarà fino al completamento degli acquisti previsti e comunque non oltre 18 mesi dalla delibera assembleare. La società ha precisato che il piano potrà essere sospeso, modificato o revocato in base alle condizioni di mercato e che non è finalizzato alla riduzione del capitale sociale.



Ad oggi, Fiera Milano detiene già 173.715 azioni proprie, pari allo 0,24% del capitale sociale.



A Piazza Affari, intanto, allunga il passo rispetto alla seduta precedente il gruppo fieristico milanese , portandosi a 8,16 euro.





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