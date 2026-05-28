Snowflake sigla accordo da 6 miliardi di dollari con AWS e alza guidance annuale

(Teleborsa) - Snowflake , azienda quotata al NYSE e specializzata in cloud per dati e intelligenza artificiale, ha siglato un accordo di collaborazione strategica pluriennale con Amazon Web Services (AWS) per accelerare l'adozione dell'IA agentiva in ambito aziendale e aiutare i clienti di tutto il mondo a sviluppare e implementare soluzioni di IA in modo più rapido e sicuro. Nell'ambito di questa collaborazione ampliata, Snowflake si impegna a investire 6 miliardi di dollari in infrastrutture AWS per un valore pluriennale, il suo investimento più consistente fino ad oggi.



"L'IA ha generato un enorme entusiasmo, ma per le aziende la vera sfida e opportunità consiste nel trasformare l'intelligenza in azione - ha dichiarato il CEO Sridhar Ramaswamy - Ci stiamo muovendo verso l'era dell'impresa agentiva, in cui i sistemi di IA non si limitano a rispondere a domande, ma aiutano le organizzazioni a ragionare su dati affidabili, a coordinare i flussi di lavoro e a ottenere risultati di business concreti. Con AWS, semplifichiamo l'integrazione dell'IA direttamente nei dati gestiti, consentendo alle aziende di operare più rapidamente, con maggiore chiarezza e di generare un impatto misurabile su larga scala"



Snowflake ha anche annunciato di aver firmato un accordo per l'acquisizione di Natoma, una piattaforma MCP (Model Context Protocol) per agenti di intelligenza artificiale. Con la conclusione di questa acquisizione, Snowflake creerà un livello di governance e identità integrato nativamente per gli agenti di intelligenza artificiale e l'accesso agli strumenti MCP, semplificando la connessione e la gestione sicura dell'interazione dei sistemi di intelligenza artificiale con le applicazioni aziendali, i database, le API e gli strumenti.



Nel primo trimestre, Snowflake ha registrato un fatturato di 1,39 miliardi di dollari, con una crescita del 33% rispetto all'anno precedente. La società ha segnalato 779 clienti con un fatturato derivante dalla vendita di prodotti negli ultimi 12 mesi superiore a 1 milione di dollari, pari a una crescita del 29% su base annua.



Per il secondo trimestre dell'anno fiscale 2027, l'azienda prevede: un fatturato derivante dalla vendita di prodotti compreso tra 1.415 e 1.420 milioni di dollari, pari a una crescita del 30% su base annua; un margine operativo rettificato del 12,5%. Per l'intero anno fiscale 2027, l'azienda prevede: un fatturato derivante dalla vendita di prodotti pari a 5.840 milioni di dollari, pari a una crescita del 31% su base annua, in aumento rispetto alla precedente previsione di 5.660 milioni di dollari, ovvero una crescita del 27% su base annua; un margine operativorettificato del 13,5%, in aumento rispetto alla precedente previsione del 12,5%.

Condividi

```