Zona Euro, fiducia economia migliora inaspettatamente a maggio

(Teleborsa) - Migliora a sorpresa la fiducia dell'economia di Eurolandia nel mese di maggio 2026. L'indice che misura il sentiment complessivo è sceso a 93,5 punti, rispetto ai 93,2 punti del mese precedente e risulta anche al di sopra dei 92,8 attesi dal mercato. Si rafforza anche la fiducia del complesso dell'Unione Europea, secondo i dati diffusi dalla Direzione generale Affari economici e finanziari della Commissione Europea, a 93,7 punti (da 93,4).



Per quanto riguarda le componenti dell'indice per l'Eurozona, la fiducia dei consumatori è migliorata a -19 da -20,6, risultando in linea con il consensus, il sentiment dell'industria si è attestato a -8 da -7,7 (consensus -8), quello dei servizi a +2,2 da +1,4 punti (consensus 0,2) e quello del commercio a -10,9 da -10. Si attesta a -3,6 punti il clima delle costruzioni da -2,8.



L'indice sulle prospettive del lavoro (Employment expectations indicator, EEI) è salito nell'Eurozona, a 94,7 punti da 91,9.



(Foto: Mika Baumeister on Unsplash)

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