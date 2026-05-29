Analisi Tecnica: EUR/CHF del 28/05/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 28 maggio
Giornata poco mossa per il cambio Euro / CHF, che chiude la giornata del 28 maggio con una variazione percentuale negativa dello 0,24% rispetto alla seduta precedente.
Lo scenario di medio periodo dell'Euro nei confronti del Franco Svizzero ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 0,9156. Supporto a 0,9112. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 0,92.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)