BasicNet, buyback per 365 mila euro

(Teleborsa) - BasicNet ha comunicato che dal 25 al 29 maggio 2026, ha acquistato 52.500 azioni proprie al prezzo medio di 6,9532 euro, per un controvalore pari a 365.043,55 euro, nell'ambito del programma di acquisto e disposizione di azioni proprie.



A seguito di tali operazioni, il gruppo aziendale italiano che opera nel settore dell'abbigliamento, delle calzature e degli accessori detiene 6.844.000 azioni pari al 12,674% del capitale sociale.



Oggi, sul listino milanese, seduta vivace per BasicNet , protagonista di un allungo verso l'alto con un progresso del 2,02%.

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