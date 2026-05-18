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BasicNet, acquistate 51.000 azioni proprie

Azioni proprie, Finanza
BasicNet, acquistate 51.000 azioni proprie
(Teleborsa) - BasicNet ha comunicato che dall'11 al 15 maggio 2026, ha acquistato 51.000 azioni proprie al prezzo medio di 7,243 euro, per un controvalore pari a 543.250,45 euro, nell'ambito del programma di acquisto e disposizione di azioni proprie.

A seguito di tali operazioni, il gruppo aziendale italiano che opera nel settore dell'abbigliamento, delle calzature e degli accessori detiene 6.741.000 azioni pari al 12,483% del capitale sociale.

A Piazza Affari, intanto, BasicNet registra una flessione dello 0,87% rispetto alla vigilia e si attesta a 6,8 euro.

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