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BasicNet, buyback di 57.000 azioni

Azioni proprie, Finanza
BasicNet, buyback di 57.000 azioni
(Teleborsa) - BasicNet ha comunicato che dal 1° al 5 giugno 2026, ha acquistato 57.000 azioni proprie al prezzo medio di 7,199 euro, per un controvalore pari a 410.360,71 euro, nell'ambito del programma di acquisto e disposizione di azioni proprie.

A seguito di tali operazioni, il gruppo aziendale italiano che opera nel settore dell'abbigliamento, delle calzature e degli accessori detiene 6.901.000 azioni pari al 12,78% del capitale sociale.

Nel frattempo, in Borsa, buona la performance di BasicNet, che si attesta a 7,13 euro, con un aumento del 2,44%.

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