Engineering, primo trimestre 2026 positivo: crescita dei ricavi e miglioramento dell’Ebitda

(Teleborsa) - Il Gruppo Engineering
, tra i leader della Digital Transformation in Italia, ha chiuso il primo trimestre 2026, con una crescita organica dei ricavi e un miglioramento della redditività in accelerazione rispetto agli ultimi anni, confermando l’efficacia del percorso di riposizionamento strategico verso attività a maggiore valore aggiunto.
La crescita registrata nel trimestre è trasversale a tutti i principali mercati di riferimento in cui opera il Gruppo ed è guidata principalmente dalle performance positive nel Public Sector e nell’Healthcare, oltre che dai risultati dei Software Products (+9%) e del Digitech & Consulting (+6%).Aldo Bisio, Amministratore Delegato del Gruppo
, dichiara: "Il primo trimestre 2026 conferma la solidità della direzione intrapresa,
caratterizzata da un progressivo spostamento verso attività a maggiore valore aggiunto, da una crescente integrazione dell’intelligenza artificiale e da un rafforzamento della disciplina finanziaria. L’evoluzione del nostro modello industriale vede un ruolo centrale della GenAI grazie al lancio dell’architettura modulare IS-IA (Italy's Sovereign Intelligence Architecture), che si fonda sull’LLM proprietario EngGPT 2, per offrire a Pubbliche Amministrazioni e aziende un’Intelligenza Artificiale sovrana, ovvero governabile, efficiente, aperta e in grado di integrarsi con altri modelli generalisti".
Nel primo trimestre del 2026, i ricavi
sono pari a 426 milioni di euro in crescita del 4,1% su base organica rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente; l'EBITDA adjusted
si attesta a 58,3 milioni di euro (+5,9% YoY) e l'EBITDA Adjusted
post-CapEx è pari a 51 milioni di euro (+9,6% YoY), in miglioramento grazie alla particolare attenzione al contenimento dei costi, a un mix di business più favorevole e alla normalizzazione degli investimenti.Leva finanziaria netta
si attesta a 4,3 volte l'EBITDA
, in miglioramento rispetto al primo trimestre 2025, grazie alla rafforzata capacità di generazione di cassa, sostenuta dalla maggiore redditività e profittabilità del Gruppo.