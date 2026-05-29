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Italia, Prezzi consumo (YoY) in aprile

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Italia, Prezzi consumo (YoY) in aprile
Italia, Prezzi consumo in aprile su base annuale (YoY) +3,2%, in aumento rispetto al precedente +2,7% (in linea con le stime degli analisti).

(Foto: © htganzo / 123RF)
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