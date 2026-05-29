Metriks investe in BeBeez: l'AI Agentica trasforma l'informazione sul Private Capital

(Teleborsa) - Metriks AI , piattaforma di Agentic AI che rende autonomi i processi decisionali e operativi di PMI e professionisti, comunica che il Consiglio di Amministrazione, in data odierna, ha approvato la sottoscrizione di un impegno vincolante soggetto a condizioni sospensive relativo all'aumento di capitale di EdiBeez, società editrice di BeBeez e BeBeez International e punto di riferimento nell’informazione sul mercato italiano ed europeo del Private Capital, conferendo all'Amministratore Delegato, Tiziano Cetarini, i poteri necessari alla sua sottoscrizione.



L'investimento, spiega una nota, si inserisce nell'ambito di una più ampia partnership industriale strategica di lungo periodo tra Metriks ed EdiBeez, nella quale Metriks assume il ruolo di partner tecnologico per lo sviluppo, l'evoluzione e la manutenzione della piattaforma BeBeez Private Data, il database del private capital italiano, in chiave AI-native, mettendo a disposizione le proprie competenze di intelligenza artificiale agentica e la propria capacità di integrazione tra dato, architetture e modelli decisionali.



L'operazione con BeBeez, si legge, è una delle applicazioni concrete della visione che Metriks sta portando avanti in modo sistematico e si realizza con una partnership industriale, in cui l'ingresso nel capitale è strumento di allineamento strutturale degli interessi delle parti (si ricordano le altre partecipazioni di minoranza in Dedem, Cryptosmart e Deleganoi): EdiBeez apporta il dato proprietario e il posizionamento editoriale, Metriks apporta competenze AI agentiche, architettura tecnologica e capacità esecutiva. L'intelligenza artificiale agentica - ovvero sistemi AI capaci di agire autonomamente, orchestrare processi complessi e interagire in linguaggio naturale - rappresenta un’evoluzione che ridefinisce il modo in cui le organizzazioni accedono all'informazione, prendono decisioni e creano valore in termini di evoluzione di offerta ai propri clienti: dal dato come contenuto al dato come strumento decisionale e prodotto.



Il terreno ideale per questa trasformazione è proprio il patrimonio informativo di BeBeez, che vanta uno degli asset più rilevanti nel mercato del Private Capital: un database proprietario di operazioni di M&A, Private Equity, Venture Capital e Private Debt. L'introduzione dell'AI agentica di Metriks trasformerà l'esperienza utente in modo dirompente. Gli operatori della piattaforma potranno dialogare con l'intera base dati in linguaggio naturale, come farebbero con un analista senior. Sarà possibile richiedere shortlist di target basate su criteri complessi o sintesi strutturate di operazioni, ottenendo risposte in pochi secondi senza la necessità di costruire query o interpretare tabelle.



Parallelamente all'interfaccia utente, Metriks svilupperà un sistema automatizzato per la generazione e l'aggiornamento dei dati. Il sistema raccoglierà informazioni da fonti eterogenee - articoli, comunicati, documenti pubblici e database regolamentari - trasformandole in contenuti strutturati tramite estrazione semantica AI e validazione human-in-the-loop. Il risultato è una data factory scalabile che riduce i costi operativi a parità di risorse impiegate con effetto diretto sul ROI, amplia il coverage sia a livello di asset mappati sia a livello geografico e migliora la tempestività dell'informazione.

Inoltre, BeBeez Private Data sarà integrata come modulo nativo all'interno di Metriks Suite attraverso un layer API dedicato, aprendo un nuovo canale di distribuzione verso la base clienti enterprise di Metriks e moltiplicandone la reach commerciale.



L'Impegno prevede la sottoscrizione, da parte di Metriks, di una porzione dell'aumento di capitale di EdiBeez – di importo complessivo massimo proposto pari a Euro 315.000, comprensivo di eventuale sovrapprezzo – per un ammontare pari a Euro 150.000, da liberarsi integralmente mediante compensazione della base imponibile del credito commerciale certo, liquido ed esigibile che Metriks maturerà nei confronti di EdiBeez in esecuzione di un separato contratto di sviluppo tecnologico, sottoscritto contestualmente all'Impegno. Si precisa che l'aumento di capitale di EdiBeez non è stato ad oggi deliberato dai competenti organi sociali di EdiBeez e che i termini sopra indicati – ivi inclusi l'ammontare complessivo, la valorizzazione e la categoria delle quote di nuova emissione – saranno definiti solo all'esito delle delibere del Consiglio di Amministrazione e dell'assemblea dei soci di EdiBeez.



Ad esito dell'operazione, e assumendo che l'aumento di capitale venga deliberato dagli organi sociali di EdiBeez nei termini sopra descritti, Metriks deterrà una partecipazione di minoranza in EdiBeez indicativamente compresa tra il 6,3% e il 6,7% del capitale sociale post-aumento, in funzione dell'effettivo grado di esercizio del diritto di opzione spettante agli altri soci di EdiBeez. La sottoscrizione avverrà mediante emissione di nuove quote di Categoria "A", con diritto di voto pieno e proporzionale, sulla base di una valorizzazione pre-money proposta pari a Euro 2.078.921,23, fermo restando che tali valori saranno confermati dalla delibera assembleare di aumento di capitale.



Il credito oggetto di compensazione maturerà nel corso del 2026 in due tranche di pari importo, rispettivamente entro il 30 giugno 2026 ed entro il 30 settembre 2026, in funzione dell’avanzamento delle attività di sviluppo tecnologico.



Il perfezionamento dell'operazione è atteso entro il 31 dicembre 2026, previo svolgimento dell'assemblea dei soci di EdiBeez chiamata a deliberare l'aumento di capitale con diritto di opzione.



L'efficacia dell'Impegno è subordinata al verificarsi cumulativo delle seguenti condizioni sospensive: (a) l'assenza, fino alla data di sottoscrizione dell'aumento di capitale, di eventi o circostanze che abbiano o possano avere un effetto sostanzialmente negativo (material adverse change) sulle condizioni economiche, patrimoniali, finanziarie o commerciali di EdiBeez; (b) l'adozione, da parte del Consiglio di Amministrazione e dell'assemblea dei soci di EdiBeez, delle deliberazioni necessarie all'operazione, ivi inclusa la delibera di aumento di capitale con espressa indicazione della liberazione mediante compensazione del credito di Metriks; c) l’assenza, alla data della sottoscrizione, di procedure concorsuali, istanze di liquidazione giudiziale, procedure di composizione negoziata della crisi non comunicate, ovvero di altri procedimenti o provvedimenti analoghi a carico di EdiBeez che possano pregiudicare la continuità aziendale o l’operazione di investimento; d) la sussistenza, certezza, liquidità ed esigibilità del credito commerciale di Metriks oggetto di compensazione. L'Impegno si intenderà automaticamente privo di efficacia qualora la sottoscrizione non sia intervenuta entro il 31 dicembre 2026.



Tiziano Cetarini, Amministratore Delegato di Metriks, ha dichiarato: "Questa operazione è una delle prove concrete della nostra visione sull'AI agentica applicata a contesti industriali reali. BeBeez ha costruito nel tempo un asset informativo straordinario; noi portiamo la capacità di attivarlo in modo trasformativo. Il risultato sarà una piattaforma che ridefinisce l'esperienza degli operatori di Private Capital e un modello che stiamo proponendo e replicando in modo trasversale in altri settori e funzioni aziendali."



Stefania Peveraro, Presidente e fondatore di Edibeez, ha dichiarato: “Questo accordo segna per EdiBeez un passaggio strategico. Abbiamo costruito BeBeez come il luogo dove approfondimento editoriale, community e dati sul private capital si incontrano, un modello che in Italia non esisteva. Ora facciamo il passo successivo: portare l'intelligenza artificiale agentica al centro di questa piattaforma. Non è solo un aggiornamento tecnologico, è un cambio di paradigma nel modo in cui fondi, advisor e operatori del private capital accedono all'informazione e prendono decisioni. Sono particolarmente felice che accanto ai soci fondatori e agli investitori che nel tempo hanno scelto di credere nel nostro progetto, tutti anche lettori di BeBeez prima ancora che soci, si aggiunga oggi un partner tecnologico del calibro di Metriks AI, che condivide questa nostra visione. Anticipo oggi che diamo appuntamento a tutta la nostra community il 1° dicembre a Milano a Palazzo Mezzanotte per The State of Private Markets 2026, il nostro evento annuale sul private capital italiano, che si concluderà in serata con il BeBeez Private Capital Galà. Stay tuned!”.



Nella medesima seduta, Il Consiglio di Amministrazione ha verificato il raggiungimento degli obiettivi previsti per la prima tranche del “Piano di Stock Grant Metriks AI”, confermando la maturazione dei diritti assegnati sulla base delle risultanze del bilancio d’esercizio e consolidato al 31 dicembre 2025. In caso di esercizio integrale dei diritti maturati, la Società procederà all’assegnazione complessiva di n. 56.750 azioni ordinarie a servizio del Piano; inoltre, è stata approvata la proposta relativa alla seconda tranche per un ammontare complessivo di n. 54.150 diritti. Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre approvato il piano di incentivazione monetaria annuale (MBO) per l’esercizio 2026 e il relativo regolamento, strutturato per allineare gli obiettivi delle risorse umane con la strategia di crescita del Gruppo, prevedendo obiettivi economico-finanziari e qualitativi. In caso di raggiungimento integrale degli obiettivi da parte di tutti i beneficiari, l’esborso complessivo lordo massimo è stimato in Euro 180.600, restando l’erogazione dei premi subordinata alla verifica del raggiungimento degli obiettivi e della permanenza dei requisiti soggettivi richiesti.



Il Consiglio di Amministrazione ha infine conferito al Presidente e Amministratore Delegato della Società i poteri necessari per la sottoscrizione di un accordo di collaborazione strategica con lo Studio Legale Associato Fratini, Tenti, Di Meco, di Arezzo. L'accordo prevede lo sviluppo congiunto di un'offerta integrata di servizi economico-finanziari e legali nelle operazioni di Restructuring, Real Estate e Mergers & Acquisitions, anche attraverso l'introduzione di soluzioni basate sull'AI agentica sviluppate da Metriks.

Condividi

```