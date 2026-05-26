Caleffi, Mirabello Carrara rinnova fino al 2029 la licenza esclusiva mondiale con Diesel

(Teleborsa) - Caleffi , società specializzata in articoli Home Fashion quotata su Euronext Milan, ha annunciato il rinnovo per il triennio 2027-2029 dell'accordo di licenza in esclusiva mondiale tra Mirabello Carrara - luxury division del Gruppo - e Diesel, brand internazionale di lifestyle del Gruppo OTB, per la linea DIESEL Living. L'intesa prolunga una partnership avviata nel 2016 che ha portato allo sviluppo di collezioni per la casa nei segmenti letto, bagno e living, distribuite attraverso una rete selezionata di department store, negozi specializzati e punti vendita Diesel in Italia e nel mondo.



L'AD di Mirabello Carrara e Caleffi, Raffaello Favagrossa, ha dichiarato: "Il rinnovo di questa collaborazione conferma Mirabello Carrara come partner di riferimento a livello internazionale per lo sviluppo di collezioni in licenza dedicate ai brand del lusso, consolidando il ruolo del Gruppo nella creazione di progetti capaci di coniugare creatività, heritage e visione contemporanea. La fiducia che Diesel continua a riporre nel nostro operato rappresenta motivo di grande orgoglio e uno stimolo a perseguire obiettivi sempre più ambiziosi. In questi anni abbiamo costruito insieme un progetto distintivo nel panorama internazionale dell'home textile, capace di unire design, ricerca stilistica e qualità manifatturiera. Siamo entusiasti di proseguire questo percorso, continuando a sviluppare collezioni innovative, autentiche e coerenti con l'identità del brand".

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