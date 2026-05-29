Piaggio: Aprilia Racing e Monster Energy siglano una partnership pluriennale

(Teleborsa) - Aprilia Racing, scuderia del Gruppo Piaggio , e Monster Energy annunciano una nuova partnership pluriennale che, a partire dal Gran Premio d’Italia 2026, vedrà le due realtà condividere un percorso comune in MotoGP.



L'accordo, spiega una nota, rappresenta un "importante passo strategico per la Casa di Noale e segnerà un ulteriore rafforzamento della

collaborazione dal 2027", quando Monster Energy assumerà anche il ruolo di title sponsor del team.

La collaborazione tra Aprilia Racing e Monster Energy sarà sottolineata dalla presenza dell’iconico logo con i tre artigli sulle RS-GP ufficiali, sulle tute dei piloti e sui principali asset del team.



L’ingresso di un partner globale come Monster Energy rappresenta "un’ulteriore conferma della solidità e dell’ambizione del progetto sportivo di Aprilia Racing, in un momento di forte crescita che vede il team tra i protagonisti della MotoGP e contribuisce a consolidare ulteriormente il proprio percorso sportivo e tecnologico".



"È grande motivo di orgoglio che il primo title sponsor di Aprilia Racing sia Monster Energy, un’azienda globale che ha una visione comune del racing. La velocità, l’adrenalina, la passione e l’eccellenza sono tratti distintivi di queste due realtà e non c’è unione più salda tra chi condivide gli stessi valori", si legge nella nota.



La partnership arriva in un momento particolarmente significativo per Aprilia Racing. Negli ultimi anni la Casa di Noale ha intrapreso un percorso di crescita costante nella top class che, nel 2025, l’ha vista confermarsi come il costruttore europeo più vincente nella storia del

Motomondiale, oltre a registrare l’annata più vincente della propria storia, con il terzo posto nel mondiale piloti con Marco Bezzecchi e il secondo nel Campionato Costruttori. Un percorso che si conferma anche nel 2026, stagione in cui Aprilia Racing ha conquistato le prime tre vittorie dell’anno, salendo sul podio nelle prime cinque gare e ottenendo la prima storica tripletta nel GP di Francia. Attualmente, il team guida anche la classifica piloti, occupando la prima e la seconda posizione, oltre alla leadership nella classifica riservata ai Costruttori e ai Team.



Massimo Rivola - CEO di Aprilia Racing: "Siamo molto felici di annunciare questa partnership con un’azienda globale come Monster Energy, che sarà al nostro fianco già dal 2026 come main sponsor e dal 2027 assumerà il ruolo di title sponsor. Questo accordo rappresenta una pietra miliare per Aprilia Racing e il coronamento di un percorso di successo. Per questo siamo particolarmente fieri di questa collaborazione che contribuirà a rafforzare ulteriormente l’ambizione del nostro progetto. Ringrazio Monster Energy per la fiducia che ha riposto in noi, faremo di tutto affinché venga ricambiata".



MITCH COVINGTON – SVP SPORTS MARKETING, MONSTER ENERGY : "La partnership con Aprilia Racing rappresenta un entusiasmante passo avanti per Monster Energy in MotoGP. Il team si è affermato come una delle realtà più competitive e innovative del campionato e siamo entusiasti di far parte di questo percorso mentre continua a evolversi. La MotoGP rappresenta il vertice delle competizioni a due ruote e continua a essere una piattaforma fondamentale per Monster Energy per connettersi con i fan a livello globale. Insieme ad Aprilia Racing, siamo impegnati a rafforzare questo legame e a contribuire alla continua crescita e allo slancio dello sport".

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