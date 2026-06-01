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Analisi Tecnica: CHF/USD del 31/05/2026

Finanza
Analisi Tecnica: CHF/USD del 31/05/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 31 maggio

Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta del Franco rosso crociato contro USD, che in chiusura evidenzia un +0,08%.

Lo scenario tecnico del Franco svizzero contro Dollaro USA mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 0,7795 con area di resistenza individuata a quota 0,7853. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 0,7773.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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