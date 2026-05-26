Constellation Oil Services, uplisting su Euronext Oslo Børs: capitalizzazione sopra il miliardo di euro

(Teleborsa) - Constellation Oil Services Holding ha completato oggi l'uplisting da Euronext Growth Oslo a Euronext Oslo Børs, a quattordici mesi dalla quotazione su Euronext Growth avvenuta nel marzo 2025. Al prezzo di apertura di 142 corone norvegesi (circa 12,30 euro) - pari al prezzo di chiusura del 22 maggio su Euronext Growth - la società ha una capitalizzazione di mercato di 11,99 miliardi di corone (circa 1,04 miliardi di euro). Si tratta della 24esima quotazione su Euronext nel 2026 e della decima ammissione internazionale dell'anno.



Constellation è uno dei principali fornitori di servizi di perforazione offshore nel settore oil & gas in Brasile, con circa il 20% del mercato nazionale di perforazione offshore, 2.000 dipendenti e 46 anni di attività.



Il CEO Rodrigo Ribeiro ha dichiarato: "Quando ci siamo quotati su Euronext Growth Oslo nel marzo 2025, ci siamo impegnati ad aumentare la visibilità, approfondire il dialogo con gli investitori e dimostrare la solidità e la resilienza del nostro business. Quattordici mesi dopo, stiamo mantenendo questi impegni. Il settore offshore brasiliano sta vivendo un ciclo di crescita prolungato e Constellation è ben posizionata grazie ai suoi contratti a lungo termine, al track record operativo e al team che ha affrontato con successo ogni ciclo di mercato nella nostra industria".

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