Usa, SEC propone ampie riforme per registrazione delle azioni e reporting

(Teleborsa) - Martedì, la SEC (Securities and Exchange Commission) statunitense ha annunciato quelle che ha definito ampie proposte di riforma per le normative relative alle modalità di offerta di azioni da parte delle società e alla comunicazione delle informazioni richieste agli investitori, affermando che ciò contribuirebbe ad aumentare la partecipazione delle imprese ai mercati azionari.



"Oggi, la Commissione ha proposto due provvedimenti normativi che costituiscono la base del mio programma per rendere di nuovo grandi le IPO. Queste proposte si fondano sui concetti legislativi e regolamentari che si sono dimostrati efficaci in passato e mirano ad estendere tale successo a un maggior numero di aziende, in particolare le piccole e medie imprese, incentivandole a quotarsi in borsa e a rimanervi", ha dichiarato Paul Atkins, presidente della SEC, in un comunicato.

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