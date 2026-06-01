Festival "Mondo Cinese": come sarà il futuro tra Italia e Cina

(Teleborsa) - Si è svolta nella prestigiosa cornice di Palazzo Clerici a Milano la prima edizione del Festival di Mondo Cinese, una giornata interamente dedicata alla Cina contemporanea e organizzata dall’Italy China Council Foundation (ICCF). L'iniziativa ha riunitotraper celebrare i cinquant’anni delladedicata al Paese asiatico, fondata nel 1973 dal Senatore Vittorino Colombo. Il dibattito ha approfondito come stia cambiando la Cina contemporanea tra, e come tali mutamenti stiano trasformando il rapporto commerciale, all'insegna della collaborazione e della sinergia, con l'Italia e l'Europa.Il focus si è concentrato inizialmente sul rapporto fra imprese e sull'andamento dei flussi commerciali. Durante l'evento, Mario Boselli, Presidente dell’Italy China Council Foundation, ha dichiarato: "Al di là degli alti e bassi e delle incertezze che caratterizzano questo periodo, diciamo che, ed anche i risultati non sono così negativamente condizionati dagli alti e bassi dei dazi che vengono imposti".I rapporti commerciali, per quanto positivi, non sono però uguali in tutti i settori; continua infatti Boselli: "In questo momento, due settori, tra gli altri, stanno andando meglio: l'. Per la, stiamo assistendo a qualchedopo un calo degli ultimi due o tre anni abbastanza significativo."Un argomento molto importante, dal quale non può prescindere alcuna analisi, è legato alla regolamentazione dei rapporti con l'Europa, soprattutto in relazione alle recenti tensioni sui dazi e alle oscillazioni dell'economia americana. Su questo argomento, Boselli ha spiegato: "Mi sarei aspettato che, cioè verso la Cina, non per fare un discorso anti-U.S., ma in un'ottica pro domo sua e nei rapporti con la Cina. Evidentemente, anche perché la situazione economica in generale è ancora molto incerta; se prendiamo, per esempio, il settore dell'automotive, vediamo un settore nel quale ci sono problemi in Cina, perché c'è una, che le spinge a esportare anche a prezzi molto bassi. Questo, evidentemente, non fa bene all'industria occidentale."Uno dei perni della collaborazione e dellatra Italia e Cina è indubbiamente rappresentato dalla, dall'automazione con l'intelligenza artificiale fino alle energie rinnovabili. Giovanni Tria, Professore di Economia Politica ed ex Ministro dell'Economia e delle Finanze, ha spiegato in merito: "L'Europa e l'Italia hanno bisogno dell'innovazione cinese e delle nuove tecnologie, soprattutto in alcuni settori, come quelli che sono fondamentali per la rivoluzione verde. È chiaro che l'idea di, che servono per andare avanti con le rinnovabili, solo perché questo, è una affermazione non razionale."In un mercato caratterizzato quindi daa fronte di una, come quello dell', stimolare la produzione cinese sul territorio nazionale potrebbe essere una strada di, sebbene, secondo il professor Tria, tale percorso non sembri più facilmente attuabile: "Sembra un paradosso, ma cinesi in questo momento, a causa di alcuni episodi spiacevoli, non vedono del tutto, e quindi assistiamo al dirottamento degli investimenti verso la Spagna e altri paesi."Per finire, le, che hanno ormai una presenza consolidata nel Paese, possono agire comee come, non solo verso l'Asia ma anche verso altri Paesi dove la Cina ha già attivato importanti canali di investimento. Giovanni Tria, su questo argomento, ha concluso: "Credo che le banche cinesi in Italia possano, sia glicon la Cina, e anche viceversa quelli cinesi verso l'Italia. Io aggiungerei anche una riflessione: le banche cinesi a volte sono molto più presenti in alcune aree del resto del mondo, soprattutto nei paesi del sud, rispetto alle banche italiane. Le imprese italiane potrebbero usufruire anche di queste banche per andare in quella direzione, non preferendole, ma compensando un vuoto di presenza delle banche italiane."La prima edizione del Festival di Mondo Cinese ha delineato le prospettive, focalizzandosi sull'evoluzione geopolitica, l'interscambio economico e le sfide legate alla transizione ecologica e tecnologica. Il contesto analizzato evidenzia l'importanza strategica della cooperazione bilaterale, dove la stabilità dei canali commerciali e il rafforzamento delle partnership industriali rappresentano i fattori chiave pernel mercato globale.