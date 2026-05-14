Pioggia di vendite a Tokyo e sui listini cinesi

(Teleborsa) - Scambi in ribasso per la Borsa di Tokyo , che accusa una flessione dello 0,75% sul Nikkei 225 . Giù anche i listini cinesi con lo Shenzhen Component che lascia sul terreno l'1,53% e Shanghai a -0,75%. In frazionale progresso, invece, Hong Kong (+0,34%) e Seul (+0,36%). Sulla parità Mumbai (-0,03%); in frazionale calo Sydney (-0,24%).



Le azioni cinesi sono scese in vista dell’avvio dell’incontro molto atteso tra il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il presidente cinese Xi Jinping, in programma giovedì. I due leader si incontreranno per discutere di una serie di questioni cruciali, tra cui i dazi commerciali, Taiwan e l’intelligenza artificiale. Trump è atterrato a Pechino mercoledì accompagnato da un gruppo di importanti leader aziendali, alimentando le speranze di un miglioramento dei rapporti tra le due maggiori economie mondiali.



Sostanzialmente invariata la seduta per l' euro contro la valuta nipponica , che scambia sui valori della vigilia. La giornata del 13 maggio si presenta piatta per l' euro nei confronti della divisa cinese , che mostra un esiguo -0,04%. Giornata fiacca per l' euro contro il dollaro hongkonghese , che passa di mano con un trascurabile -0,01%.



Il rendimento dell' obbligazione decennale giapponese scambia 2,62%, mentre il rendimento per il titolo di Stato decennale cinese è pari 1,75%.



Tra le grandezze macroeconomiche più importanti dei mercati asiatici:



Venerdì 15/05/2026

01:50 Giappone: Prezzi produzione, mensile (preced. 0,8%)



Lunedì 18/05/2026

04:00 Cina: Vendite dettaglio, annuale (preced. 1,7%)

04:00 Cina: Produzione industriale, annuale (preced. 5,7%)

04:00 Cina: Tasso disoccupazione (preced. 5,4%)



Martedì 19/05/2026

01:50 Giappone: PIL, trimestrale (preced. 0,3%)

05:30 Giappone: Produzione industriale, mensile (preced. -2%)

06:30 Giappone: Indice servizi, mensile (preced. -0,4%).

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