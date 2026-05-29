Eventi e scadenze del 29 maggio 2026

I principali eventi economici societari e istituzionali in corso: risultati di periodo, annunci, conferenze, regolamenti

(Teleborsa) -

Venerdì 29/05/2026

Appuntamenti:

Green Med Expo & Symposium 2026 - Stazione Marittima di Napoli - 7ª edizione della mostra-evento annuale organizzata da RiciclaTv ed Ecomondo, per promuovere un'economia circolare, energetica, idrica e urbana sostenibile. Riunisce istituzioni, stakeholder pubblici e privati, imprese, enti e comunità locali con un ricco programma di incontri e workshop (da mercoledì 27/05/2026 a venerdì 29/05/2026)

RiminiWellness 2026 - Fiera di Rimini - 20ª edizione dell'appuntamento internazionale organizzato da Italian Exhibition Group dedicato all'intero ecosistema del mondo wellness, che riunisce ogni anno tutti i professionisti del settore e migliaia di imprenditori, gestori di palestre e piscine, personal trainer, studenti e appassionati di fitness. Al centro dell'edizione 2026 ci saranno la medicina sportiva, la riabilitazione avanzata e la nutraceutica (da giovedì 28/05/2026 a domenica 31/05/2026)

Motor Valley Fest 2026 - Modena - 8ª edizione del festival a cielo aperto dedicato all'automotive, con innovazione, supercar, moto e incontri tra istituzioni e imprese nel cuore della Motor Valley. Con oltre 200 speaker internazionali e 20 tavoli di lavoro, il programma convegnistico si conferma una piattaforma strategica per interpretare e costruire il futuro della mobilità globale (da giovedì 28/05/2026 a domenica 31/05/2026)

XIV edizione del Festival dell’Energia - Lecce - Evento promosso da UTOPIA e ONTM (Osservatorio Nazionale Tutela del Mare) dal titolo "Energia e Libertà. L'Europa alla prova del futuro". Piattaforma di riferimento per il dialogo tra istituzioni, imprese, ricerca e mondo dell'informazione sui grandi temi dell'energia e del futuro europeo. Interverranno, tra gli altri, il Ministro Gilberto Pichetto Fratin, il Viceministro della Giustizia Francesco Paolo Sisto, il Presidente della Regione Puglia Antonio Decaro, il già Presidente della Commissione Europea José Barroso e la Vicepresidente del Parlamento Europeo Pina Picierno (da giovedì 28/05/2026 a sabato 30/05/2026)

G7 - Riunione dei Ministri del Digitale - Parigi - La riunione dei Ministri del Digitale si svolge nell'ambito della presidenza francese del G7, dedicata alla digitalizzazione e alle tecnologie emergenti. Partecipa il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso

UE - Consiglio "Competitività" (Ricerca e spazio) - I ministri adotteranno una raccomandazione sulla diplomazia scientifica e terranno un dibattito orientativo sul programma Orizzonte Europa 2028-2034. Nel pomeriggio, i ministri responsabili della politica spaziale discuteranno dell'atto legislativo dell'UE sullo spazio e dello spazio per la sicurezza economica

Banca d'Italia - Tavole mensili di Banche e istituzioni finanziarie: finanziamenti e raccolta per settori e territori

10:00 - "Oltre il PNRR. La sostenibilità come leva strategica per imprese, territori ed enti non profit" - Auditorium Confindustria Bergamo - Convegno promosso da CESVI e Confindustria Bergamo per un confronto sul ruolo strategico della sostenibilità per il futuro di imprese, territori ed enti non profit. Parteciperà il Ministro Tommaso Foti. Tra gli interventi, Giovanna Ricuperati (Presidente Confindustria Bergamo), Cristina Bombassei (Chief Legacy Officer di Brembo e Presidente di AIDAF), Stefano Piziali (DG CESVI) e Andrea Forghieri (Executive Director Intesa Sanpaolo per il sociale)

10:30 - Banca d'Italia - Relazione annuale sul 2025 - Banca d'Italia, via Nazionale, Roma - Il Governatore Fabio Panetta presenta le Considerazioni finali in occasione della pubblicazione della Relazione annuale sul 2025

Titoli di Stato:

Tesoro - Regolamento BOT

Aziende:

Ecosuntek - CDA: Bilancio

Ediliziacrobatica - CDA: Approvazione del progetto di bilancio della Società e del bilancio consolidato del gruppo relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2025

Finanza.Tech - Assemblea: Bilancio

H-Farm - CDA: Relazione Semestrale

Officina Stellare - Assemblea: Delibera in merito alla rinuncia all’azione di responsabilità ai sensi dell’art. 2393 del Codice Civile nei confronti degli Amministratori dimissionari e alla nomina del Consiglio di Amministrazione con efficacia dalla data di efficacia della fusione tra OS e Global Aerospace Technologies Group S.p.A. (“GATG”) - unica convocazione

OVS - Assemblea: Approvazione del Bilancio d’esercizio al 31 gennaio 2026

Tmp Group - Assemblea: Bilancio

Triboo - Assemblea: Bilancio

Vantea Smart - Assemblea: Bilancio





(Foto: a_korn - stock.adobe.com (ex Fotolia))

Condividi

```