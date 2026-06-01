Piazza Affari: rosso per Safilo
(Teleborsa) - Retrocede il produttore di occhiali da sole e da vista, con un ribasso dell'1,84%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Safilo più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Lo scenario di medio periodo della big dell'occhialeria ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 1,617 Euro. Supporto a 1,584. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 1,65.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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