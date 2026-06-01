Piazza Affari: rosso per Safilo

(Teleborsa) - Retrocede il produttore di occhiali da sole e da vista , con un ribasso dell'1,84%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Safilo più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Lo scenario di medio periodo della big dell'occhialeria ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 1,617 Euro. Supporto a 1,584. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 1,65.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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