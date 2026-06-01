Piazza Affari: vendite diffuse su Avio
(Teleborsa) - Ribasso per l'azienda aerospaziale italiana, che passa di mano in perdita del 4,23%.
Comparando l'andamento del titolo con il FTSE MIB, su base settimanale, si nota che Avio mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +14,3%, rispetto a +1,13% del principale indice della Borsa di Milano).
Lo status tecnico di Avio è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 42,68 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 40,52. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 44,84.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```