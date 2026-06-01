Piazza Affari: vendite diffuse su Avio

(Teleborsa) - Ribasso per l' azienda aerospaziale italiana , che passa di mano in perdita del 4,23%.



Comparando l'andamento del titolo con il FTSE MIB , su base settimanale, si nota che Avio mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +14,3%, rispetto a +1,13% del principale indice della Borsa di Milano ).





Lo status tecnico di Avio è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 42,68 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 40,52. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 44,84.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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