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Analisi Tecnica: Future FTSE MIB dell'1/06/2026

Finanza
Analisi Tecnica: Future FTSE MIB dell'1/06/2026
(Teleborsa) - Chiusura dell'1 giugno

Riunione sostanzialmente debole quella dell'1 giugno per il derivato italiano, che conclude gli scambi in frazionale calo a 49.820.

Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 50.070. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 49.580. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 49.335.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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