Analisi Tecnica: indice CAC-40 dell'1/06/2026

(Teleborsa) - Chiusura dell'1 giugno
Performance infelice per l'indice principale della Borsa di Parigi, che chiude la giornata dell'1 giugno con una variazione percentuale negativa dello 0,45% rispetto alla seduta precedente.
Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per il CAC 40, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 8.126,2. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 8.187,5. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 8.105,7.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)