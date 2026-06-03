Milano 9:53
50.340 -0,47%
Nasdaq 2-giu
30.661 0,00%
Dow Jones 2-giu
51.308 +0,45%
Londra 9:53
10.341 -0,32%
24.932 -0,76%

Analisi Tecnica: indice CAC-40 del 2/06/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice CAC-40 del 2/06/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 2 giugno

Rialzo marcato per l'indice principale della Borsa di Parigi, che archivia la sessione in utile dello 0,77% sui valori precedenti.

L'esame di breve periodo del CAC 40 classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 8.229,9 e primo supporto individuato a 8.167,4. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 8.292,4.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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