Analisi Tecnica: indice CAC-40 del 2/06/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 2 giugno
Rialzo marcato per l'indice principale della Borsa di Parigi, che archivia la sessione in utile dello 0,77% sui valori precedenti.
L'esame di breve periodo del CAC 40 classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 8.229,9 e primo supporto individuato a 8.167,4. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 8.292,4.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)