Londra: nuovo spunto rialzista per ICG

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per la società d'investimento specializzata nel finanziamento alle imprese tramite debito mezzanino , protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,62%.



La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella del FTSE 100 , ad evidenza del fatto che il movimento di ICG subisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.





Lo scenario di breve periodo di ICG evidenzia un declino dei corsi verso area 18,56 sterline con prima area di resistenza vista a 19,03. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 18,29.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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