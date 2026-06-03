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ICG in discesa a Londra

Migliori e peggiori, In breve
ICG in discesa a Londra
Ribasso per la società d'investimento specializzata nel finanziamento alle imprese tramite debito mezzanino, che passa di mano in perdita del 4,04%.
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